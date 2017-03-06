Насіров у суді заперечив наявність у нього іноземного громадянства

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Солом'янського районного суду Києва з обрання йому запобіжного заходу.

Насіров заперечив слова прокурора про те, що він має два громадянства – Угорщини та Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на суді представник САП Роман Симків заявив про наявність у Насірова двох іноземних громадянств.

«Щойно перед судовим засіданням було отримано інформацію, що у пана Насірова є ще два громадянства. Одне – Великої Британії, яке було отримано в 2013 році, інше – громадянина Угорщини», - сказав Симків, назвавши при цьому номер британського паспорту.

Читайте такожРозгляд справи Насірова відновлено: біля суду "чергують" десятки активістів (наживо)

На сторінці НАБУ в Facebook повідомляється, що Насіров є власником британського паспорта з травня 2012 року.

***Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Насірову було оголошено повідомлення про підозру 2 березня. Однак суд не зміг обрати йому запобіжний захід протягом 4-5 березня, і термін затримання Насірова сплинув після 23.00 5 березня.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.