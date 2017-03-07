Насіров стверджує, що ні з ким в АП не обговорював вручення йому підозри

Про це він заявив журналістам у залі суду в очікуванні ухвали по обранню запобіжного заходу, передає кореспондент УНІАН.

Також Насіров заперечив, що обговорював справу проти себе і з народним депутатом Олександром Грановським.

Також він переконаний, що НАБУ затіяло його переслідування, щоб показати приклад боротьби з корупцією проти високопосадовців.

Довідка. 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.