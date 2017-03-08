Адміністрація Трампа не піде на жодні компроміси стосовно Криму - Клімкін

Про це він сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.

Він розповів про свою зустріч з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном.

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"Це був дуже сильний сигнал підтримки для України. І будь-які компроміси не можливі", - заявив Клімкін.

Також він нагадав про телефонну розмову президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом. "І це був такий же чіткий сигнал", - додав міністр.

"Жодних компромісів стосовно Криму. І Крим - це питання норм і міжнародного права", - сказав Клімкін.

Також главу українського зовнішньополітичного відомства спитали, наскільки важливою є допомога США для України.

"Підтримка і допомога США, як по відношенню до сфери безпеки, так і по відношенню до реформ, була і є фундаментальною для України в значенні нашої здатності протистояти російській агресії і в розумінні створення демократичної і європейської України", - відповів Клімкін.