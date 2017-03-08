Адміністрація Трампа не піде на жодні компроміси стосовно Криму - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що адміністрація президента Сполучених Штатів фамерики Дональда Трампа не піде на жодні компроміси стосовно окупованого Росією Криму.
Про це він сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.
Він розповів про свою зустріч з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном.
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"Це був дуже сильний сигнал підтримки для України. І будь-які компроміси не можливі", - заявив Клімкін.
Також він нагадав про телефонну розмову президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом. "І це був такий же чіткий сигнал", - додав міністр.
"Жодних компромісів стосовно Криму. І Крим - це питання норм і міжнародного права", - сказав Клімкін.
Також главу українського зовнішньополітичного відомства спитали, наскільки важливою є допомога США для України.
"Підтримка і допомога США, як по відношенню до сфери безпеки, так і по відношенню до реформ, була і є фундаментальною для України в значенні нашої здатності протистояти російській агресії і в розумінні створення демократичної і європейської України", - відповів Клімкін.