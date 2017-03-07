Клімкін закликав сенаторів США посприяти у наданні Україні оборонного озброєння

Про це він сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.

"Усі сигнали від нової адміністрації США дають нам велику надію, що підтримка Сполученими Штатами України продовжиться та посилиться", - сказав Клімкін.

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У цьому зв'язку він сказав, що ця подальша підтримка стосується не лише інтересів України, а стосується і інтересів США з точки зору свободи та стабільності більш ширшого трансатлантичного Альянсу.

З цієї причини, він звернувся до членів підкомітету щодо надання Україні прямої підтримки за низкою напрямків.

"Постачання Сполученими Штатами оборонного озброєння та подальша військова і технічна підтримка стане потужним сигналом для Кремля та значно покращить здатність України захищати її територію проти російської армії", - наголосив Клімкін.

Також він сказав, що наявна підтримка Сполучених Штатів вже продемонструвала свою ефективність.

Разом з тим, міністр попрохав сенаторів підтримати виділення фінансових засобів для допомоги України в сфері безпеки у цьому і наступному фіскальних роках.

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"Україна також потребує довгострокових безпекових заходів для тіснішої співпраці та взаємодії у сфері оборони і безпеки", - сказав Клімкін.

"Безсумнівно, ми потребуємо підтримки Сполучених Штатів для відновлення переговорів підписантів Будапештського меморандуму. Сполучені Штати повинні відігравати ключову роль у переговорах одначасно по відношенню до Донбасу та Криму", - наголосив глава МЗС.

"І зрештою, поки Росія не забереться з української землі, не повинно бути послаблення санкцій", - заявив Клімкін та додав, що якщо РФ нічого не робитиме, санкції потрібно посилити.