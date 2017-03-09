Посол України в ЄС: безвізовий режим для українців може набути чинності влітку

Про це Точицький повідомив в ефірі «112 Україна».

«Від сьогоднішнього голосування Комітету з питань свобод (Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту) до набрання чинності – тобто коли громадянин України бере біометричний паспорт і перетинає кордон без візи – ще буде 5 процедурних кроків. Вони мають визначеність у 2-4 тижні для того, щоб готувалися рішення як в серединні Європарламенту, так і в середині Ради ЄС», - зазначив він.

Читайте такожПосли ЄС затвердили угоду щодо надання "безвізу" для України

«Ми вийшли на фінішну пряму. Ми не виключаємо на літо вже буде набрання чинності і, відповідно, використання цього безвізового режиму», - додав Точицький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту підтримав текст законодавчого акту щодо надання Україні безвізового режиму, який був погоджений в рамках міжінституційних переговорів.

Очікується, що Європарламент голосуватиме за безвіз для України 5 квітня.