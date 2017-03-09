Комітет Європарламенту проголосував за "безвіз" для України

Комітет з цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту підтримав текст законодавчого акту щодо надання Україні безвізового режиму, який був погоджений в рамках міжінституційних переговорів. Тепер документ має бути проголосований на пленарному засіданні Європарламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося сьогодні у Брюсселі в рамках засідання Комітету.

"За" проголосували 39, "проти" - 4, "утрималися" - 1.

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Текст законодавчого акту був погоджений за результатами тріалогу і прописаний у листі генерального секретаріату Ради ЄС від 3 березня, який називається "Пропозиції для нормативного акту Європейського парламенту та поправки до акту Ради N539/2001 зі списком третіх країн, громадяни яких повинні мати візу для перетину зовнішніх кордонів, та тих, громадяни яких від цієї вимоги звільнені (Україна)".

Європейському парламенту і Раді ЄС пропонується ухвалити наступне рішення: "У додатку I (список країн, на які розповсюджується візовий режим) посилання на Україну видалити, у додатку II (список країн з безвізовим режимом) посилання на Україну вставити. Акт набуде чинності на двадцятий день після публікації в офіційному журналі".

Раніше в коментарі УНІАН доповідач ЄП з цього питання Марія Габріель висловила переконання, що голосування як в рамках Комітету, так і під час пленарного засідання буде позитивним, адже для цього є необхідна більшість голосів.