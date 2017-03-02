У Європарламенті визначились із датою розгляду питання українського "безвізу"

Європейський парламент оголосив індикативну дату розгляду питання щодо безвізового режиму для України. Про це йдеться в реєстраційній картці законопроекту, яка розміщена на сайті ЄП.

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Зокрема, у картці зазначається, що Європарламент має намір розглянути щодо «безвізу» для України 5 квітня.

15 грудня Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, написано «03/04/2017».

Згодом у Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою. Зазначалося, що дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена. Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.