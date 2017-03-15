Стрілянина під Краматорськом: оприлюднено відео суперечки поліцейських із блокувальниками

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала помічниця народного депутата Володимира Парасюка Ірина Голуб.

На ньому можна побачити, як правоохоронці під Краматорськом зупинили колону блокувальників, попросивши показати документи. З автомобіля вийшов нардеп Парасюк і вступив у словесну суперечку із заступником начальника Краматорського відділу поліції Андрієм Друновим.

Після розмови на підвищених тонах поліція починає відкривати вогонь з автоматів у повітря.

За інформацією Голуб, блокувальників протримали серед дороги майже 5 годин без пояснення підстав затримання.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією поліції, близько 22.00 на шляху між Костянтинівкою та Краматорськом була затримана автоколона з громадянами, які до цього прорвалися крізь слов’янський блокпост та нанесли травми співробітникам поліції.

Раніше правоохоронці заявили, що близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

"Вийшов нардеп Парасюк, і з погрозами, лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку. Парасюк дав команду своїм людям, які прибули з ним в колоні, вони вийшли. Парасюк очолив напад на поліцейських. Близько 40-45 осіб напали на поліцейських. Мною було прийнято рішення не застосовувати вогнепальну зброю, оскільки там перебував депутат. Після того як вони прорвали блокпост, сіли в машину і пішли по дорозі. 5 співробітників мого підрозділу дістали травми різного ступеня. Один співробітник був збитий машиною Парасюка, два співробітники підрозділу отримали тілесні травми обличчя і два співробітники були забризкані сльозогінним газом", - розповів начальник підрозділу поліції, який чергував у Слов'янську, полковник Юрій Голубан.