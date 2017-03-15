Поліція під Краматорськом зі стріляниною затримала блокадників на чолі з Парасюком

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, після того, як на блокпості біля Слов’янська в зону АТО прорвалася колона автомобілів з невідомими, у яких може бути зброя, "поліцейські вжили необхідних заходів для безпеки мирних жителів".

По всім містам Донецької та Луганської області було направлене орієнтування.

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"Близько 22.00 колону автомобілів було помічено поблизу Краматорська. На вимоги зупинити рух громадяни не реагували та у черговий раз намагалися спровокувати конфлікт. З метою припинення протиправних дій співробітник поліції здійснив декілька попереджувальних пострілів у повітря.

Виявилося, що це саме та група осіб, яка раніше здійснила силовий прорив в зону АТО. Серед громадян опинився народний депутат Володимир Парасюк, який, згідно з розповсюдженою раніше заявою, мав в цей час знаходитися у лікарні", - йдеться в повідомленні поліції.

Наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції з метою проведення слідчих дій. Триває перевірка.

Раніше Парасюк на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що по блокадниках було відкрито вогонь. При цьому у геолокації його посту було вказано місто Краматорськ.

Як повідомляв УНІАН, за версією поліції, близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

"Вийшов нардеп Парасюк, і з погрозами, лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку. Парасюк дав команду своїм людям, які прибули з ним в колоні, вони вийшли. Парасюк очолив напад на поліцейських. Близько 40-45 осіб напали на поліцейських. Мною було прийнято рішення не застосовувати вогнепальну зброю, оскільки там перебував депутат. Після того як вони прорвали блокпост, сіли в машину і пішли по дорозі. 5 співробітників мого підрозділу дістали травми різного ступеня. Один співробітник був збитий машиною Парасюка, два співробітники підрозділу отримали тілесні травми обличчя і два співробітники були забризкані сльозогінним газом", - розповів начальник підрозділу поліції, який чергував у Слов'янську, полковник Юрій Голубан.