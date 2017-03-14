У поліції підтвердили участь Парасюка у конфлікті біля Слов’янська і розповіли деталі подій

Про це під час прес-конференції заявив начальник підрозділу поліції, який чергував у Слов'янську, полковник Юрій Голубан, передає "112 Україна".

"Вийшов нардеп Парасюк, і з погрозами, лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку. Парасюк дав команду своїм людям, які прибули з ним в колоні, вони вийшли. Парасюк очолив напад на поліцейських. Близько 40-45 осіб напали на поліцейських. Мною було прийнято рішення не застосовувати вогнепальну зброю, оскільки там перебував депутат. Після того як вони прорвали блокпост, сіли в машину і пішли по дорозі. 5 співробітників мого підрозділу дістали травми різного ступеня. Один співробітник був збитий машиною Парасюка, два співробітники підрозділу отримали тілесні травми обличчя і два співробітники були забризкані сльозогінним газом", - розповів Голубан.

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За даним фактом проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, раніше учасники подій у соцмережах заявляли, що в ході конфлікту на блокпосту біля Слов’янську постраждав нардеп Володимир Парасюк.

За версією поліції, близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.