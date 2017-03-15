Турчинов підтвердив: усі вантажні перевезення до лінії розмежування на Донбасі припинені

14:16, 15 березня 2017
Політика
1488 0

Усім, хто підтримує припинення торгівлі з ОРДЛО, Турчинов порадив вступати до лав Збройних сил чи Нацгвардії.

Олександр Турчинов / УНІАН

Вантажні перевезення через лінію зіткнення у зоні АТО припинені. Про це cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов написав на сторінці у Facebook.

Читайте такожАваков пояснив, які вантажі можна перевозити до ОРДЛО

"Всі вантажні перевезення до лінії розмежування перекриті. Всім патріотам, які воліють допомогти в цій справі, пропоную підписувати контракт - поповнюйте лави Збройних сил або НГУ!" – написав Турчинов.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстренне засідання. Було прийнято рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.

Раніше, 1 березня Кабмін на своєму засіданні в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля із зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований СБУ порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів. Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Товарна блокада окупованого Донбасу
Теги: #блокада