Турчинов підтвердив: усі вантажні перевезення до лінії розмежування на Донбасі припинені

Вантажні перевезення через лінію зіткнення у зоні АТО припинені. Про це cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов написав на сторінці у Facebook.

Читайте такожАваков пояснив, які вантажі можна перевозити до ОРДЛО

"Всі вантажні перевезення до лінії розмежування перекриті. Всім патріотам, які воліють допомогти в цій справі, пропоную підписувати контракт - поповнюйте лави Збройних сил або НГУ!" – написав Турчинов.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстренне засідання. Було прийнято рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.

Раніше, 1 березня Кабмін на своєму засіданні в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля із зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований СБУ порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів. Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.