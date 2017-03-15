Суд відпустив на волю екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацубу - ЗМІ

Екс-заступник голови "Нафтогазу України" Олександр Кацуба кілька днів тому вийшов із Лук’янівського слідчого ізолятора у Києві, повідомила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Він пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 мільйонів у бюджет і дав важливі покази. Суд був минулого тижня, проводився у закритому режимі – у нього умовний термін", – зазначила вона.

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Інших деталей у Генпрокуратурі поки не розкривають.

За даними "Наших грошей", Шевченківський райсуд Києва у складі суддів Євгена Мартинова, Олени Мєлєшак та Віталія Циктіча 10 березня відпустив Олександра Кацубу на волю. Також суд зняв арешт із майна Кацуби, куди, зокрема, входять і паспорти – український та закордонний.

Як повідомляв УНІАН, у червні Генпрокуратура затримала в Києві колишнього заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацубу, який підозрювався у привласненні 449,9 млн грн коштів «Нафтогазу».

Кацуба був затриманий за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У листопаді ГПУ завершила досудове розслідування кримінального провадження стосовно Олександра Кацуби. За даними слідства, для заволодіння коштами використовувалися схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.