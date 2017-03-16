Захоплення підприємств в "ДНР" і "ЛНР" знищило там Україну – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв'ю українським телеканалам.

«Потім почалася так звана блокада, яка дала можливість скористатися безвідповідальними діями політиканів для того, щоби виправдати рішення РФ щодо визнання «паспортів» так званих «ДНР» та «ЛНР», «реєстраційних документів»… І друге, як би це не називати – «експропріація», «націоналізація», «конфіскація», чи просто «захоплення» українських підприємств – передача їх російським олігархам або тим, хто втік з України на кшталт Курченка, і на сьогоднішній день в незаконний спосіб став «власниками» цих об’єктів, знищила Україну на Донбасі», - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Після засідання секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Крім того, РНБО доручила МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ вжити додаткових заходів з посилення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам.