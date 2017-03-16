Порошенко схвалив заборону на перевезення товарів у зону АТО

Глава держави підписав відповідний указ.

Президент Петро Порошенко підписав указ про тимчасову заборону на переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО. Як повідомляв УНІАН, 15 березня РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.

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