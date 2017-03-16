Порошенко схвалив заборону на перевезення товарів у зону АТО

13:50, 16 березня 2017
Політика
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Глава держави підписав відповідний указ.

Порошенко схвалив заборону на переміщення товарів через лінію розмежування / twitter.com/poroshenko

Президент Петро Порошенко підписав указ про тимчасову заборону на переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.

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Теги: #Порошенко#указ#підписав