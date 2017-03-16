Заступник Лаврова може зайняти місце Чуркіна в ООН - ЗМІ

Стало відомо ім'я основного кандидата на посаду постійного представника Росії в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Одразу кілька джерел стверджують, що головним претендентом на цю посаду є заступник міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Василь Небензя, передає Коммерсант.

З червня 2013 року він є заступником міністра закордонних справ Росії.

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"Поки ніяких рішень щодо цього (кадрового питання.— УНІАН.) не приймалося",— заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Він став шостим російським дипломатом, який помер за останні півроку. New York Post повідомив, що Чуркін помер 20 лютого вранці за місцевим часом в будівлі російського диппредставництва на Манхеттені через проблеми із серцем.