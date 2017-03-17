Канада закликала світ тиснути на Росію через її агресію в Україні

«З часу окупації Криму там чиняться порушення прав людини, включаючи свободу висловлювання і асоціацій», – мовиться у заяві канадського уряду, опублікованій 16 березня, до третьої річниці так званого «референдуму» щодо Криму, передає «Радіо Свобода».

«Канада рішуче підтримує людей в Україні. Міжнародна спільнота разом мусить чинити тиск, включаючи економічні санкції, допоки Росія не почне поважати міжнародне право і суверенітет України», – наголошують в Оттаві.

У четвер у Державному департаменті США закликали Росію припинити тиск проти інакомислення у Криму, а також висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Читайте такожУ Євросоюзі назвали анексію Росією Криму прямим викликом міжнародній безпеці

16 березня 2014 року на території Криму й Севастополя відбувся невизнаний світом так званий «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування. 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».