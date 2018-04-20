Як добиватимуть Нашу Україну

Днями один з делегатів з’їзду Соцпартії спитав у присутності журналістів свого лідера Олександра Мороза, чи можливі дострокові вибори в місцеві органи влади. Мороз упевнено відповів, що в найближчі два роки такі вибори в Україні проводитися не будуть.

Мовляв, надалі, коли місцеві ради отримають нові функції (очевидно, йдеться про реформу місцевого самоврядування. – Авт.) потрібно буде проводити нові вибори. А перед тим внести зміни в чинне законодавство та зберегти за нинішніми місцевими радами їхні повноваження протягом п’яти років.

Звучить нібито логічно. Проте деякі нещодавні політичні вчинки спікера демонструють його схильність до вмілого маскування істинних намірів як своїх особисто, так і задумів його новітніх політичних союзників.

Тим паче, що з центрального офісу Партії регіонів лунає відгомін активної підготовки до дострокових виборів в органи місцевого самоврядування. Причому підготовлено законопроект, який є набагато радикальнішим за 3207-1 (або цей буде сильно змінено). Непрямим підтвердженням цього можуть бути слова прем’єр-міністра, лідера Партії регіонів Віктора Януковича з виступу перед госпактивом Донецької області. За словами глави уряду, з початку 2007 року будуть скасовані державні обласні та районні адміністрації.

Як сказав прем`єр, уже на осінній сесії парламенту буде розглянуто закон про місцеве самоврядування, який “надасть вам (регіональній владі) можливість формувати регіональну політику, ухвалювати законодавчі акти тут у регіоні, регіональні закони, ті закони, за якими будуть жити регіони”.

“Якщо ми на осінній сесії розглянемо цей законопроект, то вже з нового року в регіонах будуть інші відносини вибудовуватися. Не буде обласних державних адміністрацій, будуть обласні виконавчі комітети, будуть районні виконкоми”, – сказав Янукович.

Наступного дня Мороз висловивщирий подив (чи щирий?) з приводу цих слів і заперечив тезу Януковича про те, що як продовження політреформи будуть ліквідовані державні обладміністрації.

“Віктор Янукович висловився, як ви чули, але мені здається, йому варто подивитися проект змін до Конституції, який повернувся з Конституційного суду і який ми, можливо, розглянемо наступного сесійного тижня, – сказав спікер. – Там записано, що буде змінено функції обласних державних адміністрацій і ліквідовано райдержадміністрації”.

Але ж КС може доволі оперативно визнати конституційним і скасування обладміністрацій. Нічого антиконституційного в цьому не видно.

Більше того, за інформацією автора, готується синхронізація в часі ухвалення законів про місцеве самоврядування та опозицію. А в одному пакеті з ними буде вміщено постанову про проведення дострокових виборів до місцевих органів влади. Підстава – після внесення змін до Конституції (законом 3207-1 або ж законом з іншою нумерацією) докорінно змінилася система місцевого самоврядування в Україні.

При такому розкладі за даний пакет проголосують не лише “Регіони”, СПУ та КПУ, але й БЮТ. Що й дасть 300+1 голос, необхідний для внесення змін до Основного Закону. Ці чотири сили протягом останнього місяця, як стверджують поінформовані джерела, уже провели моніторинг ситуації і дійшли висновку, що втрат точно не зазнають, а цілком імовірно, що й приплюсують дещицю до свого представництва в місцевих радах. Навіть після того, як підвищення житлово-комунальних тарифів певним чином вдарить по електорату ПР та СПУ.

Цей плюс багато в чому буде зумовлений „дерибаном” голосів послабленої та деморалізованої „Нашої України”. За прогнозами аналітиків, у разі проведення дострокових виборів у місцеві органи влади НУ не отримає майже нічого. І навіть у базових для себе регіонах. Що остаточно доб’є цю політичну силу.

Це добре вкладається в схему послідовної гри Партії регіонів на витіснення Віктора Ющенка з реальної політики. Перехоплення ініціативи в зовнішній політиці, „контрасигнації”, „зазіхання” на п’ятірку пропрезидентських губернаторів, недопущення НУ в широку коаліцію (“комуністів – не здамо!”) з явним наміром вибити з уряду міністрів-“нашоукраїнців” – ось „етапи славного шляху”. Вибиття з-під Президента останнього політичного опертя покликане прискорити процес. Адже ніякої заміни не буде ще довго. Поки що Юрій Луценко, схоже, веде власну гру, а проекти Миколи Катеринчука та Анатолія Матвієнка перебувають у ембріональному стані. І мають усі шанси з цього стану ніколи й не вийти.

Не так давно, усього десять років тому, по Україні котився такий самий потужний коток, підминаючи під себе економіку, політикум, соціум. За кермом сидів Лазаренко Павло Іванович...

Микола Писарчук

Фото на першій сторінці з сайту disinfector.livejournal.com