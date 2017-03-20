Порошенко про Мазепу: він став справжнім символом українського спротиву Росії

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди 378-ї річниці з дня народження українського гетьмана.

«Цього дня народився Іван Мазепа, постать якого стала вирішальною для української історії», - зазначив Порошенко.

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«Він став справжнім символом українського спротиву Росії; прапором нашого руху до незалежності – до тієї мети, яку Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив вже через 50 років після Переяслава», - підкреслив президент України.