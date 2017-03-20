Порошенко про Мазепу: він став справжнім символом українського спротиву Росії
10:55, 20 березня 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко переконаний, що гетьман Іван Мазепа став справжнім символом українського опору Росії.
Порошенко вважає, що постать Мазепи стала вирішальною для української історії / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди 378-ї річниці з дня народження українського гетьмана.
«Цього дня народився Іван Мазепа, постать якого стала вирішальною для української історії», - зазначив Порошенко.
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«Він став справжнім символом українського спротиву Росії; прапором нашого руху до незалежності – до тієї мети, яку Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив вже через 50 років після Переяслава», - підкреслив президент України.
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