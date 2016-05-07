Порошенко, Філарет і 2,5 тисячі людей відкрили пам'ятник Мазепі у Полтаві (фото, відео)

У Полтаві майже 2,5 тис. осіб взяли участь у відкритті пам’ятника гетьману України Іванові Мазепі.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонію прибули як полтавчани, так і жителі області.

Також на відкритті пам’ятника на Соборному майдані були присутні президент України Петро Порошенко, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий та інші.

Як повідомили УНІАН в Полтавській обласній держадміністрації, полтавський пам'ятник Мазепі став першим повноцінним пам'ятником славетному гетьману не лише в Україні, а й у світі.

Ідею встановити пам'ятник Мазепі у Полтаві намагалися втілити з середини 2000-х років. Ініціатором виступив голова Полтавського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» Микола Кульчинський, який зібрав кошти в Україні та діаспорі.

Сприяти встановленню пам'ятників Мазепі вважав за свій обов'язок і президент Віктор Ющенко. До 300-х роковин Полтавської битви він видав указ, за яким Україна мусила гідно вшанувати українсько-шведський союз, зазначається в повідомленні.

Пам'ятник виготовили шість років тому і збиралися встановити на Покрову 14 жовтня 2009 року. «Однак відкриттю перешкодила велика політика. Депутати Полтавської міської ради узгодили розміщення пам'ятника на Соборній площі, проте згодом міська влада оголосила мораторій на будівельні роботи на цій території, тому готовий монумент не було встановлено», - нагадали в ОДА.

Наступний мер Олександр Мамай теж чинив опір відкриттю. Він, зокрема, заявив, що рішення про встановлення пам'ятника Мазепі - це політичне питання, і його повинно ухвалювати керівництво держави, а не міста, зазначили в ОДА.

Після Революції гідності полтавці знову повернулися до питання увіковічення гетьмана і повернення монументу до Полтави. За шість років зберігання на задвірках київського комбінату «Художник» бронзове литво окислилося, тому перед поверненням до Полтави його реставрували, йдеться в повідомленні.

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14 жовтня 2015 у Полтаві біля Свято-Успенського собору відбулося урочисте представлення громадськості перевезеного з Києва гетьмана у бронзі, приурочене до Дня захисника України та Дня українського козацтва. Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір відслужив на честь Мазепи молебень. У церемонії також взяв участь нащадок гетьмана - Ігор Мазепа. Офіційне відкриття пам'ятника планувалося на цьому місці в листопаді 2015 після спорудження п'єдесталу. Рішення-дозвіл на встановлення від міськради було прийнято 25 лютого.

На пам'ятник, крім простих громадян, у різний час жертвували колишній президент Ющенко та його брат Петро Ющенко, народний депутат Віктор Балога і співак Олег Скрипка, нинішній голова Полтавської ОДА Головко.

Пам'ятник Івану Мазепі вирішили встановити на Соборному майдані біля Успенського собору, який, до речі, свого часу було споруджено коштом гетьмана (зараз на площі стоїть відбудований храм), відзначили в ОДА.

Автори пам'ятника - скульптор Микола Білик і полтавський архітектор Віктор Шевченко. Монумент важить 2,5 тонни, заввишки 3,20 м. Разом з постаментом висота пам'ятника становить 7 метрів, а вночі скульптура підсвічуватиметься.