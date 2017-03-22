Росія може піти на здачу "ЛНР" та "ДНР" - американський політолог

Росія може піти на здачу "ЛНР" та "ДНР" з огляду на погіршення економічної ситуації. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив американський політолог Джейсон Смарт.

"Вважаю, зараз Росії буде не до Донбасу. Не можна гарантувати, але, ймовірно, з часом у Москві зрозуміють, що утримування Донбасу - це занадто дорого. Дуже скоро для Росії настануть складні економічні часи", - зазначив Смарт.

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За його словами, всупереч поширеній думці, санкції - дуже велика проблема для Кремля. "Бізнесу в Росії зараз дуже складно", - підсумував американський політолог.

Раніше ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив, що в "ДНР" і "ЛНР" збираються провести референдум про приєднання окупованих територій Донбасу до Росії.

У свою чергу прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі немає сценаріїв інтеграції окупованого Донбасу в Росію: "Ні, таких сценаріїв якихось писаних немає".