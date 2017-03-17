У Кремлі заперечують наявність сценаріїв інтеграції окупованого Донбасу в Росію. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

На запитання, чи є сценарії інтеграції так званих «ЛДНР» в Росію, Пєсков відповів: «Ні, таких сценаріїв якихось писаних немає».

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«Ви знаєте, що йдуть різні дискусії в громадській думці, ви знаєте настрій, який не раз публічно озвучували представники Донбасу щодо цього, але якихось писаних сценаріїв немає. Саме тому ми з тривогою спостерігаємо, як країна свідомо відштовхує від себе величезні регіони», - сказав Пєсков.

За його словами, стурбованість Кремля пов'язана з тим, що «ці трагічні події» відбуваються у безпосередній близькості від російського кордону.

Відповідаючи на запитання, чи може він виключити такий сценарій, Пєсков сказав: «Евентуальні міркування в цьому контексті не вважаємо можливими. Росія була і залишається зацікавленою у тому, щоб біля її кордонів існувала єдина передбачувана і процвітаюча Україна. Поки що, на жаль, країна від цього далека».