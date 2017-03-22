У Росії пригрозили бойкотувати всі наступні конкурси "Євробачення" через Самойлову

Росія буде бойкотувати не тільки "Євробачення-2017" в Києві, але і всі наступні конкурси, якщо керівництво пісенного шоу не заступиться за російську учасницю Юлію Самойлову, якій заборонили в'їзд в Україну.

Про це заявив РИА Новости заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки РФ Франц Клінцевич.

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"Звичайно, Росія буде бойкотувати цей конкурс, і не тільки в Києві, але і всі наступні. Керівництво "Євробачення" має сказати своє слово, заявити, що таке рішення української влади щодо Самойлової неприпустимо", — заявив він.

Як відомо, учасниці "Євробачення-2017" від Росії Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну. Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму, чим порушила українське законодавство, оскільки в’їхала на територію Криму з порушенням встановленого Україною порядку.

Раніше у Кремлі заявили, що не змінюватимуть російського учасника Євробачення-2017 у Києві, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну.

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