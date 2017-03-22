Учасниці "Євробачення" від Росії Самойловій заборонили в'їзд в Україну

Учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в’їзд в Україну.

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"Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки", - повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

Рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

Раніше у Кремлі заявили, що не змінюватимуть російського учасника Євробачення-2017 у Києві, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну через її відвідини окупованого Криму. Про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, змінюватиме РФ виконавця чи проігнорує конкурс, якщо Самойлова не зможе в'їхати в Україну.

"Мені не відомо про рішення наших організаторів, але, наскільки я розумію, такої опції "як заміна" не існує", - сказав Пєсков.

***Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму, чим порушила українське законодавство, оскільки в’їхала на територію Криму з порушенням встановленого Україною порядку.