"Опції "заміна" не існує": у Кремлі пояснили, що робитимуть, якщо Самойлову не пустять в Україну на Євробачення

12:21, 20 березня 2017
Суспільство
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Самойлову не змінюватимуть, стверджують у Кремлі.

Самойлова представлятиме РФ на Євробаченні / spletnik.ru

У Кремлі заявили, що не змінюватимуть російського учасника Євробачення-2017 у Києві, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну через її відвідини окупованого Криму.

Про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, змінюватиме РФ виконавця чи проігнорує конкурс, якщо Самойлова не зможе в'їхати в Україну.

"Мені не відомо про рішення наших організаторів, але, наскільки я розумію, такої опції "як заміна" не існує", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського Першого каналу, від Росії на Євробачення-2017 до Києва має поїхати Юлія Самойлова.

За даними ЗМІ, Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили у Кремлі.

13 березня керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба прийме зважене рішення про в'їзд Самойлової на територію України.

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Теги: #Росія#Євробачення-2017#Самойлова