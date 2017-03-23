"Це не наша тема": у Кремлі відмовилися коментувати вбивство екс-депутата Держдуми РФ в Києві
Президенту Росії Володимиру Путіну повідомили про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
У Кремлі на прохання журналістів відреагували на вбивство у Києві колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів телеканалу «Дождь», що президенту Росії Володимиру Путіну повідомили про вбивство Вороненкова.
При цьому він сказав: «Це не наша тема, що нам коментувати».
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Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року у Києві сталася стрілянина біля готелю у центрі міста "Прем'єр-палац", що розташований на розі бульвару Шевченка та вулиці Пушкінської.
Пізніше стало відомо, що під час цієї стрілянини був убитий колишній депутат Державної думи Росії Денис Вороненков, який раніше втік з РФ до України і давав свідчення по справі екс-президента Віктора Януковича.
Вороненков був убитий, коли йшов на зустріч з колишнім депутатом Держдуми Іллєю Пономарьовим, який у 2014 році єдиний голосував проти анексії Криму.