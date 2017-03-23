"Він ішов на зустріч зі мною": екс-депутат Держдуми РФ розповів про вбивство Вороненкова
За його словами, Вороненков був "смертельно небезпечним" для російських силовиків.
Ілля Пономарьов, єдиний депутат Держдуми РФ, який виступив проти анексії Криму, розповів, що убитий вранці в четвер у Києві екс-депутат Держдуми Денис Вороненков ішов на зустріч з ним. Наразі Пономарьов уже не є депутатом і в 2016 році отримав посвідку на проживання в Україні.
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"Денис Вороненков убитий об 11-25 біля Прем'єр Паласу. Він ішов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець встиг поранити нападника. Версія очевидна - я говорив, що Вороненков не шахрай, а тому смертельно небезпечний для російських силовиків. Мої найглибші співчуття Maria Maksakova...", - написав Пономарьов в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.
Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.