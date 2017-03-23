"Він ішов на зустріч зі мною": екс-депутат Держдуми РФ розповів про вбивство Вороненкова

Ілля Пономарьов, єдиний депутат Держдуми РФ, який виступив проти анексії Криму, розповів, що убитий вранці в четвер у Києві екс-депутат Держдуми Денис Вороненков ішов на зустріч з ним. Наразі Пономарьов уже не є депутатом і в 2016 році отримав посвідку на проживання в Україні.

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"Денис Вороненков убитий об 11-25 біля Прем'єр Паласу. Він ішов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець встиг поранити нападника. Версія очевидна - я говорив, що Вороненков не шахрай, а тому смертельно небезпечний для російських силовиків. Мої найглибші співчуття Maria Maksakova...", - написав Пономарьов в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.