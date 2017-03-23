Вбивця Вороненкова помер на операційному столі

Кілер, який вбив російського екс-депутата Дениса Вороненкова у центрі Києва, помер у лікарні.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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Зазначається, що вбивця помер на операційному столі.

"Так, він (кілер - УНІАН) помер", - сказав Шевченко.

Інших подробиць він не надав.

Нагадаємо, Вороненков був убитий сьогодні, 23 березня, в центрі Києва. В результаті стрілянини також поранено його охоронця і нападника.

Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко однією з основних версій вбивства Вороненкова назвав цілеспрямовані дії Росії. Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою.

Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне обвинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінували організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав Вороненкова важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. За словами Луценка, Вороненков у своїх свідченнях українським слідчим заявив, що Янукович написав два листи з проханням ввести російські війська в Україну - один на ім'я президента РФ Володимира Путіна, другий - на адресу Держдуми. “У нас є два свідки - екс-депутати Державної думи. Один з них голосував за анексію Криму, інший - ні. І виявляється, що Янукович написав не один, а два листи про введення військ. Один - Путіну, і один- в Держдуму. Він (Вороненков) є важливим свідком, й іншого інтересу у нас до нього немає", - сказав Луценко.