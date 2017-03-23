Екс-депутат Держдуми РФ заявив про причетність Кремля до вбивства Вороненкова

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, що відмова Кремля коментувати вбивство Дениса Вороненкова свідчить про причетність Москви до цього злочину. Як передає кореспондент УНІАН, про це Пономарьов заявив на спільному з генпрокурором Юрієм Луценком брифінгу.

“У нас кажуть, на злодії шапка горить. Тому Кремль, який раніше цю справу не помічав, першим висловився, що це мовляв, не ми”, - сказав Пономарьов.

“Москва хотіла спочатку Дениса дискредитувати, щоб в Україні всі казали, що він звичайний шахрай і дрібна людина. А коли зрозуміли, що обманути не вдасться, то скористались останнім аргументом”, - сказав Пономарьов.

Яу повідомляв УНІАН, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсурдними заяви про російський слід у вбивстві колишнього депутата Держдуми Росії Вороненкова.

Вороненков був убитий сьогодні, 23 березня, в центрі Києва. В результаті стрілянини також поранено його охоронця і нападника.

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Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко однією з основних версій вбивства Вороненкова назвав цілеспрямовані дії Росії.

Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне обвинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінували організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

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В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав Вороненкова важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. За словами Луценка, Вороненков у своїх свідченнях українським слідчим заявив, що Янукович написав два листи з проханням ввести російські війська в Україну - один на ім'я президента РФ Володимира Путіна, другий - на адресу Держдуми.

“У нас є два свідки - екс-депутати Державної думи. Один з них голосував за анексію Криму, інший - ні. І виявляється, що Янукович написав не один, а два листи про введення військ. Один - Путіну, і один- в Держдуму. Він (Вороненков) є важливим свідком, й іншого інтересу у нас до нього немає", - сказав Луценко.