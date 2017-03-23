Луценко: Після зустрічі з Пономарьовим Вороненков мав дати свідчення у військовій прокуратурі

"Насправді, саме сьогодні він мав давати свідчення у військовій прокуратурі", - заявив голова ГПУ Юрій Луценко під час брифінгу.

За словами Луценка, після зустрічі з Іллею Пономарьовим Вороненков мав піти на зустріч до військового прокурора.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков був убитий, його охоронець та кілер дістали поранення.

Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне обвинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінували організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав Вороненкова важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.