Вчився у російській школі для диверсантів: Геращенко розповів подробиці про вбивцю Вороненкова

Вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова скоїв громадянин України, уродженець Севастополя Павло Паршов. Про це у Facebook повідомив член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко.

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За словами Геращенка, Павло Паршов ніколи офіційно не виїжджав за кордон України, крім одного разу в 2015 році. В лютому того року він перетнув кордон України пройшовши пішки через один з КПП на кордоні з Білоруссю.

"У Росії, де він перебував перед закиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів, створеної ще в часи сталінського НКВС. Йому було поставлено завдання закріпитися в одному із підрозділів Збройних сил чи Національної гвардії, яке бажано має гучне ім'я в суспільній свідомості і робити вигляд, що він звичайний солдат. Здоровий, сильний молодий чоловік, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної Гвардії", - написав Геращенко.

Геращенко розповів, що в бойових діях Паршов не брав, звільнився в серпні 2016 року. Після цього "чекав отримання команди діяти з Москви. Вчора він її отримав".

Як повідомляли раніше українські ЗМІ, кілер Вороненкова - 1988 року народження. Він розшукувався дніпровськими правоохоронцями за скоєння злочинів, передбачених ст. 205 і 209 КК України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також був поранений його охоронець і напав, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений покинути з політичних міркувань. "Явний почерк російських спецслужб, який раніше не раз виявлявся в різних європейських столицях", - сказав президент.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича у введенні в Україну російських військ.