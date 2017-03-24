Кілер тривалий час переслідував Вороненкова на автомобілі - Гелетей
Кілер не чекав жертву біля готелю "Прем'єр Палас".
Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявляє, що вбивця колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова стежив за пересуваннями на автомобілі.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".
Читайте такожГеращенко підтвердив, що вбивця екс-депутата Держдуми Вороненкова дійсно служив в Нацгвардії
Гелетей заявив, що інформація про те, що кілер чекав жертву біля готелю "Прем'єр Палас", є помилковою.
"Автомобіль (кілера) рухався слідом за нашим потерпілим, вбитим", - сказав начальник УДО.
За його словами, автомобіль, на якому їхав вбивця, тривалий час переслідував Вороненкова, а потім припаркувався біля готелю.
Гелетей вважає, що сталася якась ситуація, яка змусила злочинця припинити спостереження і вбити екс-депутата.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність. На даний момент відомо, що кілер помер на операційному столі.