Кілер тривалий час переслідував Вороненкова на автомобілі - Гелетей

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявляє, що вбивця колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова стежив за пересуваннями на автомобілі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Гелетей заявив, що інформація про те, що кілер чекав жертву біля готелю "Прем'єр Палас", є помилковою.

"Автомобіль (кілера) рухався слідом за нашим потерпілим, вбитим", - сказав начальник УДО.

За його словами, автомобіль, на якому їхав вбивця, тривалий час переслідував Вороненкова, а потім припаркувався біля готелю.

Гелетей вважає, що сталася якась ситуація, яка змусила злочинця припинити спостереження і вбити екс-депутата.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність. На даний момент відомо, що кілер помер на операційному столі.