СБУ минулого року запобігла скоєнню 30 терактів – Порошенко

Співробітники Служби безпеки України минулого року запобігли скоєнню 30 терактів і затримали 56 терористичних та диверсійно-розвідувальних груп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час урочистих заходів з нагоди 25-річчя створення СБУ на тренувальній базі Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа" у Київській області.

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"Лише за минулий рік СБУ запобігла скоєнню понад 30 терористичних атак, затримала 56 терористичних та диверсійно-розвідувальних груп", - заявив він.

Також, за словами президента, співробітники СБУ запобігли 15 спробам закласти вибухові пристрої, затримали 46 осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних та екстремістських організацій, з яких 15 перебували у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що українськими правоохоронцями встановлено імена та прізвища співробітників російських спецслужб, причетних до роботи спеціального диверсійно-терористичного центру для вербування раніше судимих громадян України з метою здійснення ними провокацій, диверсій і вбивств на території нашої країни.