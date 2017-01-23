Встановлено прізвища представників спецслужб РФ, які вербували українців для диверсій – Геращенко

Про це на брифінгу в Києві заявив народний депутат України Антон Геращенко, коментуючи замах на нього, якому запобігла СБУ.

За словами Геращенка, українські правоохоронці затримали кілера, який вбив у вересні минулого року в Рівному колишнього кіровоградського спецназівця ГУР Міноборони України Івана Мамчура.

Також було затримано групу осіб, що вчинили підпал дверей квартири мера Херсона, і планували аналогічні дії стосовно ряду відомих у регіоні політичних діячів та організацій.

Читайте такожГеращенко прокоментував інформацію про інсценування замаху на нього

Крім того, було затримано громадянина, який намагався вбити пострілом у голову військовослужбовця 25-ї аеромобільної бригади Євгена Суховія.

Як зазначив Геращенко, всі затримані у своїх показаннях пояснили, що були завербовані та пройшли підготовку в одному диверсійному центрі в Підмосков'ї.

"Ми вже встановили окремих співробітників російських спецслужб – їхні імена і прізвища – як осіб, які причетні до роботи цього диверсійно-терористичного центру", - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Геращенко розповів про 15 бійців "ДНР", яких з Росії відправили в Україну з метою дестабілізації ситуації.