СБУ розвіяла мрії Росії щодо перегляду рішення про недопуск Самойлової на Євробачення

СБУ не вбачає підстав для перегляду рішення про заборону в’їзду в Україну російській співачці Юлії Самойловій, як мала представляти Росію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Ми своє слово сказали. Ми в усякому випадку зробили те, що могли зробити. Можу сказати, що, звичайно, зараз це рішення (і ми це бачимо з позавчорашнього дня) будуть намагатися "розкручувати" російські пропагандисти. Ми, звичайно, однозначно будемо робити все, щоб заходи (Євробачення) відбулися в Києві безпечно. Але ми бачимо, що вже зараз Росією використовуються засоби масової інформації, в тому числі лобістами у Європі, щоб дискредитувати це рішення, яке було прийнято в рамках закону", - сказав Тандіт.

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Він наголосив, що для СБУ всі перед законом рівні. При цьому радник голови спецслужби додав, що українська сторона бажає Самойловій творчих успіхів.

"Вона не проходила ніяких конкурсів. Фактично вона була призначена для участі в конкурсі, при цьому дуже цинічно. Всі ми бачимо ці наслідки, які зараз відбуваються", - сказав Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки.

За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

За даними ЗМІ, Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили у Кремлі.