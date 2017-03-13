У Кремлі підтвердили, що російська учасниця Євробачення-2017 відвідувала окупований Крим

У Кремлі підтвердили відвідування окупованого Криму російською учасницею «Євробачення-2017» Юлією Самойловою. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

На питання, чи не є провокацією участь у конкурсі в Києві російської співачки, яка відвідувала окупований Крим, Пєсков відповів: «У Криму бували всі практично, немає людей, які не бували в Криму».

«Це все ж таки міжнародний конкурс, і країна-організатор конкурсу, напевно, має слідувати правилам, за якими цей конкурс проводиться. Я б взагалі не став вживати таких слів, як провокація. Це вибір власне російського телеканалу, який направляє туди учасників. Нічого провокаційного тут не бачимо», - наголосив Пєсков.

Також він зазначив бажання уникнути будь-якої політизації «Євробачення». «Ми вважаємо це неприпустимим з точки зору перспектив розвитку цього міжнародного конкурсу», - сказав прес-секретар російського президента.

Пєсков заявив, що артисти їдуть на «Євробачення» «співати, а не виступати з політичними заявами».

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського «Першого каналу», від Росії на «Євробачення-2017» в Київ поїде співачка Юлія Самойлова.

Сьогодні, 13 березня, керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба ухвалить зважене рішення щодо в'їзду на територію України Самойлової. «У відповідь на численні запити журналістів з приводу Юлії Самойлової хочу наголосити: СБУ вивчить питання і ухвалить виважене рішення щодо її в'їзду на територію України. Наголошую, наша позиція грунтуватиметься лише на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки. Про результати ми повідомимо додатково», - сказала Гітлянська.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму.