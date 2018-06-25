Віхи тижня: танець Тимошенко на кістках, боротьба за телевізор і загадкова історія з орденом
До кола опонентів прем`єра потрапили «Надра» і Morgan Stanley... Юлія Володимирівна дала зрозуміти, що перемир`я з Президентом закінчилося
Весь минулий тиждень Україна обговорювала газові домовленості, укладені під патронатом Путіна і Тимошенко. Український прем`єр упевнена, що добилася серйозного успіху, її опоненти дотримуються іншої думки. Юлія Володимирівна прагне не зупинятися на досягнутому і набрати обертів з прицілом на президентську кампанію.
|Юлія Тимошенко
Далеко не всі в Україні поділяють оптимізм «Газпрому» і Юлії Тимошенко. До речі, Юлія Володимирівна досить оперативно назвала середньорічну вартість газу - 228,8 долара за тисячу кубометрів, випередивши оприлюднення розрахунків економістами з Банкової. Поспішність виявилася не зайвою: у президентському секретаріаті вважають, що за найсприятливішого для нашої країни розкладі газ коштуватиме цього року на 30 доларів дорожче, ніж обіцяє прем`єр, а прогнозувати ціну блакитного палива на подальші 10 років і взагалі не беруться. Втім, експерти-економісти нагадують, що для задоволення потреб ЖКГ можна використовувати газ власного видобутку, а в хімічній промисловості країни - основному споживачі газу - у Тимошенко і її партнерів стратегічних інтересів немає.
Після підписання газових домовленостей прем`єр без зупинки переключилася на внутрішні проблеми країни. Юлія Володимирівна оперативно дала зрозуміти, що перемир`я з Віктором Ющенком закінчилося, і вона не збирається імітувати єдність поглядів і підходів з Президентом. Правда, ініціювати процедуру імпічменту в БЮТ не поспішають, певно, зваживши негативні наслідки цієї поспішності. Зате Тимошенко зовсім не проти наблизити дату проведення президентських виборів. Її зацікавленість в прискоренні на цьому напрямі можна зрозуміти: економічна ситуація сьогодні працює проти прем`єра, і скоро проблеми країни складно буде списувати на підступи політичних опонентів.
Тільки за минулий тиждень Юлія Тимошенко реанімувала як ворога народу голову правління Національного банку Володимира Стельмаха, діяльності якого присвячено позачергове засідання парламенту, і станцювала переможний танець на кістках компанії RosUkrEnergo, викинутої з схеми постачань газу до України. До кола прем`єрських опонентів потрапили банк «Надра» і Morgan Stanley. Представник останнього Ігор Мітюков, на думку Юлії Володимирівни, за узгодженням з Віктором Ющенком готує для України крос-дефолт. Прем`єр упевнена, що за те, що відбувається в Національному банку повинен нести відповідальність і президент, але на Банковій (пробачте за каламбур) Стельмаха здавати не збираються.
Заслуговує особливої уваги публічно висловлене прем`єром побажання знайти відповідного іноземного інвестора телеканалу «Інтер», який веде послідовну інформаційну війну з Тимошенко. Якщо так піде і далі, черга може дійти і до незручних і інакомислячих громадян. Як майбутній кандидат на пост глави держави (Юлія Володимирівна вже констатувала, що в країні почалися дострокові президентські вибори) лідер БЮТ поводиться, м`яко кажучи, нерозважливо. Плодити ворогів у нинішній ситуації може скоріше політик, який втратив голову від успіхів, а не далекоглядний стратег.
|Віктор Ющенко
Наприклад, Микола Мартиненко, який недавно очолив багатостраждальну фракцію НУ-НС, начебто і готовий вести діалог з Банковою, але при цьому відзначає, що Вікторові Ющенку для збереження за собою гідного місця в історії країни не варто балотуватися на другий президентський термін. А тут ще й четверту річницю інавгурації Ющенка затьмарила інформація про намір Президента вручити орден «За заслуги» третього ступеня Дмитрові Фірташу як одному з меценатів відновлення Батурина. Чи то співвласник RosUkrEnergo від ордена відмовився, чи то сам Президент вирішив не дратувати гусей, одним словом, нагорода не знайшла героя. Але шуму навколо неодержаного ордена було чимало...
Євген Магда