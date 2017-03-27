Порошенко підписав закон щодо е-декларування для представників громадських організацій

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№6172).

Відповідні дані містяться на сайті парламенту.

Зазначається, що закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

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Низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

Сьогодні, 27 березня, голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав і направив на підпис президенту цей закон.

Також сьогодні в Адміністрації президента відбулась зустріч представників громадських організацій з президентом. Після зустрічі виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин заявив, що Порошенко не ветуватиме зміни до закону про е-декларування, але готовий до можливого внесення поправок.