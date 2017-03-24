На Заході назвали "кроком назад" зміни в е-декларуванні для представників громадських об'єднань

Зміни в закон про електронне декларування є кроком назад, написав на своїй сторінці в Facebook єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан.

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Сьогодні Хан провів зустріч з віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, на якій розкритикував внесені Верховною Радою України зміни до закону про електронне декларування.

"Хороший обмін думками з віце-прем'єр-міністром Климпуш-Цинцадзе щодо складних викликів, які стоять перед Україною і вражаючими досягненнями в процесі реформування", – написав він.

За словами Хана, електронні декларації повинні бути націлені на корупцію в органах державного управління і не повинні перешкоджати роботі громадянського суспільства.

"Зміни в закон про е-декларування – це крок назад, а не вперед, і вони повинні бути переглянуті", – підкреслив Хан.

Раніше низка представництв інших держав в Україні вже назвала "кроком назад" поправки в закон.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати е-декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців. За це рішення проголосували 268 народних депутатів.