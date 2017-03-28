Порошенко пропонує відновити діяльність спеціальних військових судів

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Президент України Петро Порошенко пропонуватиме відновити діяльність спеціальних військових судів.

Про це президент написав у Facebook.

«Насамперед як Верховний головнокомандувач – не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув’язнення на 7 років», - зазначив він.

Президент зауважив, що українські військові виконують свій обов’язок із захисту України, інколи ціною власного життя.

«Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю. Єдиним виправданням цим смертям є наближення ними невідворотної перемоги.

За останні три роки ми виховали нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист нашої України. Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору гарантування обороноздатності та безпеки», - переконаний президент.

За його словами, саме тому він планує запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик.

«Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна. Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами», - переконаний президент.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі під час посадки в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі загинули.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Також Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо посадових осіб ЗСУ та оперативного штабу АТО, з вини яких загинули військовослужбовці, знищено літак Іл-76, озброєння і військове майно.

Головним підозрюваним став генерал Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

27 березня суд визнав винним Назарова у катастрофі літака Іл-76 і засудив його до 7 років позбавлення волі.