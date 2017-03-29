Клімкін прокоментував обстріл консульства Польщі у Луцьку (фоторепортаж)

Голова МЗС України Павло Клімкін висловив обурення через провокацію щодо консульства Польщі в Луцьку. На своїй сторінці у Twitter він прокоментував нічний інцидент.

"Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з РП. Робимо все,щоб винні були покарані", - наголосив глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, у Луцьку 29 березня вночі невідомі обстріляли будівлю Генконсульства Польщі. Внаслідок стрілянини пошкоджено дах будівлі. Стрілянина сталася близько 00:30. За словами консула, охоронці почули вибух. ЗМІ повідомляли, що, судячи з величини отвору в даху, могли стріляти з гранатомета або іншого серйозного озброєння.

Консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі заявив, що обстріл приміщення консульства був терористичним актом. "Це був правдивий теракт. Хотіли вбити людей", - сказав консул.