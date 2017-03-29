СБУ озвучила версію обстрілу консульства Польщі у Луцьку

У ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генконсульства Республіки Польща у Луцьку стався вибух. За попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26, передає прес-служба СБУ.

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Слідство розглядає декілька версій інциденту, у тому числі й терористичний акт. "СБУ докладе максимум зусиль, щоб у стислі терміни встановити й затримати винних. Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - йдеться у повідомленні.

Також голова СБУ Василь Грицак поінформував посла Польщі в Україні Яна Пєкла про заходи, що вживаються відомством для розкриття злочину.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку 29 березня вночі невідомі обстріляли будівлю Генконсульства Польщі. За даними поліції, ймовірно, стався вибух реактивної протитанкової гранати, внаслідок чого пошкоджено вікна четвертого поверху та дах.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.