"Повільно, але працює": у НАЗК повідомили про відновлення роботи реєстру е-декларацій
У полі "Стан функціонування Реєстру" написано, що реєстр працює повільно через велику кількість користувачів.
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відновив свою роботу. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК).
У полі "Стан функціонування Реєстру" написано, що "Реєстр працює повільно. Зараз багато користувачів".
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Як повідомляв УНІАН, єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Водночас друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій та неправдиві дані передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Електронні декларації мають подати понад 700 тис. держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування. У той же час, НАЗК обіцяє не карати посадовців за несвоєчасне подання е-декларацій.