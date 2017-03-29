"Повільно, але працює": у НАЗК повідомили про відновлення роботи реєстру е-декларацій

17:43, 29 березня 2017
Політика
489

У полі "Стан функціонування Реєстру" написано, що реєстр працює повільно через велику кількість користувачів.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів / nazk.gov.ua

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відновив свою роботу. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК).

У полі "Стан функціонування Реєстру" написано, що "Реєстр працює повільно. Зараз багато користувачів".

Читайте такожУ НАЗК не знайшли винних у тому, що реєстр е-декларацій не працює

nazk.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Водночас друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій та неправдиві дані передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Електронні декларації мають подати понад 700 тис. держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування. У той же час, НАЗК обіцяє не карати посадовців за несвоєчасне подання е-декларацій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Е-декларації чиновників
Теги: #НАЗК#е-декларування#реєстр