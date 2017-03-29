"Повільно, але працює": у НАЗК повідомили про відновлення роботи реєстру е-декларацій

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відновив свою роботу. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК).

У полі "Стан функціонування Реєстру" написано, що "Реєстр працює повільно. Зараз багато користувачів".

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Як повідомляв УНІАН, єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Водночас друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій та неправдиві дані передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Електронні декларації мають подати понад 700 тис. держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування. У той же час, НАЗК обіцяє не карати посадовців за несвоєчасне подання е-декларацій.