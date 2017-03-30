Суд заарештував спільника Насірова та призначив йому заставу у 8 мільйонів гривень

Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід затриманому керівникові Департаменту погашення боргу Державної фіскальної служби у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення грошової застави в сумі 8 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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Також вирішується питання про оголошення підозри й іншим працівникам ДФС України, в тому числі й територіальних підрозділів, які виконували незаконні вказівки голови ДФС.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. Після оголошення підозри Насіров був відсторонений від посади голови ДФС.