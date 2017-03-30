У НАБУ заявили, що затримали пособника Насірова

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП 30 березня затримали керівника департаменту погашення боргу Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

Зазначається, що йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

"За версією слідства, підозрюваний був співучасником злочинів, скоєних головою ДФС, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 млрд грн. Саме зараз суд розглядає питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - сказано у повідомленні.

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Також вирішується питання про оголошення підозри й іншим працівникам ДФС України, в тому числі й територіальних підрозділів, які виконували незаконні вказівки голови ДФС.

У той же час, як передає кореспондент УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький також заявляє, що прокурори САП погодили підозру начальнику департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби.

«Сьогодні була погоджена підозра прокурорами САП керівнику департаменту погашення зобов’язань ДФС України, він був уже затриманий. Справа триває», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. Після оголошення підозри Насірова було відсторонено від виконання службових обов’язків голови ДФС.