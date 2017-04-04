МЗС Польщі залишило за собою право призупиняти роботу консульств в Україні

Міністерство закордонних справ Республіки Польща заявляє, що залишає за собою право знову припинити діяльність своїх Генеральних консульств у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку в разі погіршення ситуації з безпекою.

Про це йдеться у заяві бюро прес-секретаря МЗС Польщі, повідомляє посольство цієї країни в Україні.

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"Міністерство закордонних справ інформує, що сьогодні відновили свою діяльність польські консульські установи в Україні. Українська сторона вжила необхідних засобів для гарантування безпеки як співробітників закордонної служби Республіки Польща, так і дипломатично-консульських представництв Польщі на території цієї країни. Проте, в обґрунтованих випадках при погіршенні безпекової ситуації МЗС Польщі залишає за собою право знову ухвалити рішення про припинення діяльності консульських установ", - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що посольство Польщі в Україні перебуває у постійному контакті з українськими компетентними службами з метою спільного моніторингу стану безпеки дипломатично-консульських представництв цієї країни в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративної будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух, через що польські консульства в Україні призупинили роботу. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв у результаті вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Міністерство внутрішніх справ України на виконання доручення президента посилило охорону іноземних дипломатичних представництв з метою запобігання можливим провокаціям.

Сьогодні МЗС Польщі повідомило, що польські консульські представництва в Україні відновили діяльність.