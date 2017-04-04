Консульства Польщі в Україні відновили свою роботу

Міністерство закордонних справ Республіки Польща відновило роботу своїх Генеральних консульств у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку.

Про це повідомляє Посольство Польщі в Україні у Twitter.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща повідомляє, що сьогодні діяльність відновили польські консульські представництва в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Україна вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки польських співробітників дипломатичної служби та дипломатичних і консульських установ", - наголошують польські дипломати.

Читайте такожВ СБУ не виключають "хуліганську" версію нападу на Генконсульство Польщі в Луцьку

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт». Польща тоді закрила всі дипломатичні установи в Україні, доки не їм не забезпечать достатню охорону.

Міністерство внутрішніх справ України на виконання доручення президента посилило охорону іноземних дипломатичних відомств.