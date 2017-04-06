"Yes!": Порошенко відреагував на рішення Європарламенту про "безвіз" для України

13:56, 06 квітня 2017
Політика
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Президент та прем'єр вітають рішення ЄП.

Порошенко привітав рішення ЄП щодо українського

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітали рішення Європарламенту про надання Україні безвізового режиму.

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Зокрема, прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter зазначив, що президент привітав українців з позитивним рішенням Європарламенту на Київському безпековому форумі.

"Вітаю український народ з підтримкою Європарламентом безвізу для українців", - зазначив президент.

Гройсман у Twitter написав: "Чудова новина для українців: 521 голос в Європарламенті «за» безвізовий режим з Україною! Вітаю, друзі!".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.

Порошенко висловив впевненість, що Рада ЄС затвердить рішення про надання Україні безвізу через декілька тижнів.

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Теги: #безвіз#Порошенко#Європарламент