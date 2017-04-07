Після проведення п’яти реформ Україна пройде "рубікон неповернення в стагнаційне минуле" - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що п'ять запропонованих урядом реформ для забезпечення економічного зростання, мають бути впроваджені у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ІІІ Щорічного круглого столу міських голів сьогодні в Києві.

«Я чітко переконаний в тому, що нам потрібно забезпечити стале економічне зростання в нашій країні... Коли нас запитують: а що ж треба зробити, щоб Україна стала на шлях вже невідворотного сталого розвитку і зростання?.. Я кажу, що нам потрібно провести низку важливих фундаментальних змін», - сказав глава уряду.

Читайте такожГройсман відповів Ляшку: "Я вам хочу сказати, що грабувати – це не про нас"

«Сьогодні я хочу підкреслити - є п'ять реформ, які нам потрібно зробити в цьому році. Я гарантую, що після впровадження цих п'яти реформ якість життя людей зміниться в кращий бік, і це буде тільки початок. Макроекономічна стабілізація буде мати довготривалий характер, і стійкість економічного зростання буде абсолютно очевидна», - наголосив прем’єр.

Гройсман нагадав, що йдеться пенсійну і земельну реформи, публічну приватизацію, а також реформи освіти та медицини.

«Коли ми проведемо ці п'ять реформ, а я хотів би, щоб ми це зробили в 2017 році, Україна пройде рубікон неповернення в стагнаційне минуле. Ми підемо вперед, і цей рух буде успішним», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 3 квітня затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання у 4-5% ВВП на рік, забезпечення ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.