У Гройсмана є "рішення і технології" для збільшення тривалості життя українців

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Україна на сьогодні «володіє всіма технологіями та рішеннями» для збільшення тривалості життя в країні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду в рамках розгляду середньострокового плану дій на 2017-2020 роки.

"Вища якість і тривалість життя - це наш виклик сьогодні. Я завжди говорю, що абсолютно несправедливо, коли українці живуть на 7 років менше, ніж наші сусіди по ЄС. Ми сьогодні володіємо всіма технологіями, всіма рішеннями, щоб тривалість життя в Україні була збільшена", - заявив Гройсман.

Також, за його словами, необхідно «мінімізувати бідність» в країні.