Країни G7 не домовились про розширення санкцій проти Росії і Сирії

Очільники МЗС країн G7 не дійшли згоди щодо розширення санкцій проти Росії та Сирії. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро, пише Reuters.

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Наприкінці зустрічі, яка проходила в Італії, глава МЗС Франції також заявив, міністри G7 зійшлися на думці, що президент Сирії Башар аль-Асад не може відігравати жодної ролі в майбутньому своєї країни.

Як повідомляв УНІАН раніше, країни G7 закликають Росію припинити підтримувати режим сирійського президента Башара Асада. Необхідно зробити все можливе для того, щоб Москва припинила співпрацю з Асадом, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) на саміті "великої сімки" в італійському місті Лукка в понеділок, 10 квітня. Кремль необхідно відвернути від його "непорушної вірності" сирійському президенту, додав політик.

"Президент Росії Володимир Путін повинен подивитися правді в очі щодо підтримуваного ним тирана Асада", - сказав Джонсон.

Раніше у Сполучених Штатах дійшли висновку, що Росія заздалегідь знала про застосування хімічної зброї у Сирії минулого тижня. Про це заявив високопоставлений представник США.

Чиновник розповів, що безпілотник, яким керували росіяни, пролітав над лікарнею, до якої кинулися постраждалі внаслідок хімічної атаки. Через кілька годин після прольоту безпілотника, винищувачі російського виробництва почали бомбити лікарню. Американські чиновники вважають, що це була спроба приховати використання хімічної зброї.